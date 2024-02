"Existe um surto global de dengue", diz no Brasil diretor da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, comentou sobre o surto de dengue no Brasil e afirmou que a crise é, também, uma questão global. Ele participou do lançamento do programa Brasil Saudável, para doenças determinadas socialmente, nesta quarta-feira (7/2), em Brasília.

"Existe um surto global de dengue, a OMS está recebendo relatório de 8 países em todas regiões, com exceção da Europa. Nós achamos que isso tem a ver com a mudança climática também. O Brasil está fazendo o melhor que pode", declarou o diretor da OMS.

Adhanom pontuou ainda que a vacinação contra a doença é um importante acerto para o país. "O volume da produção precisa aumentar (da vacina da dengue), a quantidade não é suficiente, mas o trabalho que está sendo desenvolvido no momento, acho que a dengue estará sob controle em breve", disse.

O diretor da OMS reiterou também que o Brasil "tem muita capacidade de produzir vacinas", como já tinha dito em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E destacou o papel da Fiocruz e do Instituto Butantan como "inovador".