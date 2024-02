Trinta pessoas são atropeladas em bloco de carnaval em Minas

Um atropelamento deixou ao menos 30 pessoas feridas durante um bloco de carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, região Central de Minas. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (9/2).

Segundo a PM, o motorista do Fiat Pálio envolvido no acidente estava embriagado. A major Laila Brunnela, porta-voz da Polícia Militar, informou que o bafômetro registrou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o desfile acontecia na Avenida Central, no Bairro Fonte de Mato, quando as vítimas foram atingidas pelo veículo. Duas pessoas em estado grave foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

As demais vítimas que tiveram ferimentos leves a moderados foram atendidas no Pronto Socorro do município.

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo emitiu uma nota lamentando o atropelamento. “Estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário às vítimas deste lamentável incidente. Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo.”

A Secretaria de Saúde do município acrescentou que, devido aos hospitais lotados por casos de dengue, o órgão está atuando para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas.

“Este trabalho contínuo visa assegurar que, apesar dos desafios, todos os afetados recebam assistência necessária. A Prefeitura reitera seu compromisso em garantir assistência integral a todos os afetados e trabalha incessantemente para prestar o auxílio necessário neste momento difícil”, finaliza a nota.

Os foliões atingidos faziam parte do bloco de rua Makako Loko. Eles estavam concentrados ao entorno de um bar chamado Rei do espetinho e tinham entrado já na Avenida do Contorno seguindo em direção ao Centro para se unir aos demais grupos carnavalescos.

O Fiat Pálio conduzido pelo suspeito apareceu na parte de trás do bloco e atropelou vários que estavam em sua frente. A maioria dos feridos foi atingida da cintura para baixo, alguns com fraturas expostas, segundo o relato de testemunhas.

Revoltados com a brutalidade do ocorrido, os foliões responderam na mesma moeda. Arrancaram o motorista de dentro do veículo e o espancaram até que este perdeu os sentidos.

O carro passou então a ser alvo da revolta dos integrantes do bloco e foi atacado por chutes, pauladas e pedradas.

Militares da Polícia Militar, dos Bombeiros, equipes de socorro médico municipal e bombeiros civis se mobilizaram para atender as vítimas e o motorista e os encaminharam para atendimento médico no Hospital Municipal de São Gonçalo.