Mangueira homenageia Alcione em desfile: "Não sou uma qualquer"

Quarta a entrar na Marquês de Sapucaí na noite desta segunda-feira (12/2), a Estação Primeira de Mangueira prestou uma homenagem a cantora Alcione, que completou 50 anos de carreira e de escola. Ícone da agremiação, Alcione desfilou no último carro, chamado "Meu Palácio tem Rainha", usando uma coroa.

DIVA, MESOPOTÂMICA, EGÍPCIA, NABUCODONOSORA!!! É a Alcione na Estação Primeira de Mangueira! ??? #Globeleza pic.twitter.com/vjhytFZiED — TV Globo ???? (@tvglobo) February 13, 2024

Antes do desfile, a cantora ainda participou de um "esquenta" cantando para o público. "Muito prazer, galera. Sou Alcione. A negra voz do amanhã. E não sou uma qualquer", abriu o desfile.

"Muito prazer, galera. Sou Alcione. A negra voz do amanhã. E não sou uma qualquer." #Globeleza #Mangueira ????????



É A MANGUEIRA!!!! pic.twitter.com/ua0XkaDTs0 — Brenno Moura (@brenno__moura) February 13, 2024

Um dos carros ainda trouxe a cantora Maria Bethânia, amiga pessoal de Alcione. Outros famosos também estiveram presentes, como Taís Araújo e Regina Casé.

MARIA BETHÂNIA HOMENAGEANDO ALCIONE NA AVENIDA, QUE COISA LINDA, QUE AMIZADE LINDA, MAJESTOSAS !????#Mangueira pic.twitter.com/MOamciMGZO — acervo maria bethânia (@acervomaribeth) February 13, 2024









O enredo da escola foi A negra voz do amanhã, uma homenagem a Alcione e a terra dela, o Maranhão. A cantora é uma das fundadoras e também presidente de honra da escola de samba mirim Mangueira do Amanhã, que estimula crianças e jovens a se envolverem no carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Carnaval (@riocarnaval)

Confira a letra do samba-enredo da Mangueira para o carnaval 2024:

Xangô chama Iansã

Que a voz do amanhã já bradou no Maranhão

Tambor de Mina, encantados a girar

O divino no altar, a filha de toda fé

Sob as bênçãos de maria, batizada Nazareth

Quis o destino quando o tempo foi maestro

Soprar a vida aos pés do velho cajueiro

Guardar no peito a saudade de mainha

Do reisado a ladainha, São Luis o seu terreiro



Ê bumba meu boi! Ê boi de tradição!

Tem que respeitar Maracanã que faz tremer o chão

Toca tambor de crioula, firma no batuquejê

Ô pequena feita pra vencer

Vem brilhar no Rio Antigo, mostra seu poder de fato

Fina flor que não se cheira não aceita desacato

Vai provar que o samba é primo do jazz

Falar de amor como ninguém faz

Nas horas incertas, curar dissabores

Feito uma loba impor seus valores

E seja o pilar da esperança

Das rosas que nascem no morro da gente

Sambando, tocando e cantando

Se encontram passado, futuro e presente

Mangueira! De Neuma e Zica

Dos versos de Hélio que honraram meu nome

Levo a arte como dom

Um brasil em tom marrom que herdei de Alcione

Ela é Odara, deusa da canção

Negra voz, orgulho da nação

Meu palácio tem rainha e não é uma qualquer

“Arreda homem que aí vem mulher”

Verde e rosa dinastia pra honrar meus ancestrais

Aqui o samba não morrerá jamais

Acidente na dispersão e problema com carro

Um aderecista teve que passar todo o desfile segurando a cabeça de uma escultura que representava Alcione, que quebrou. Durante a dispersão, um acidente deixou duas mulheres feridas. Uma delas caiu do carro e a outro ficou pendurada. As duas foram levadas para o hospital e estão estáveis.