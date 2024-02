Valentine’s Day é comemorado nesta quarta; entenda a origem da data

Nesta quarta-feira (14/2), o Brasil celebra a Quarta-Feira de Cinzas enquanto outros países comemoram o Valentine 's Day — ou o Dia de São Valentim — a data de celebração ao amor.

Tudo começou com uma história da Igreja Católica de duas figuras da instituição, que depois se tornaram santos, e eram grandes defensores do casamento. O seu ímpeto de proteger o amor fez com que eles se tornassem protetores dos namorados e fossem celebrados na mesma data do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro.

O primeiro deles é o padre Valentim, que, no século III, realizou casamentos às escondidas de soldados romanos que foram proibidos de se casarem porque isso os deixaria mais fracos. A outra figura que inspirou a data é o bispo São Valentim de Terni, conhecido por ajudar na reconciliação de vários casais. Apesar de propagarem o amor, ambos foram executados pelo Império Romano.

No Brasil, a história é outra

No Brasil, o dia dos namorados é comemorado em 12 de junho desde 1948. A data antecede o Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro, e foi escolhida a dedo para conseguir engajamento dos brasileiros.

Quem decidiu criar o Dia dos Namorados brasileiro foi o publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo de mesmo nome. Dono da agência Standart Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que eram fracas por não ter datas comemorativas.

Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. A escolha do dia 12 teve a ver com o fato de ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era conhecido no país.

A primeira propaganda que instituiu a data no país dizia: “Não é só com beijos que se prova o amor! Não se esqueçam: amor com amor se paga", diz a propaganda.

Atualmente, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.