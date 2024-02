A Unidos do Viradouro é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2024. A escola levou para a avenida o enredo Arroboboi, Dangbé, que homenageia a cobra sagrada dos africanos de Benin. O desfile mostrou a força da mulher negra ao representar um exército de mulheres, para desmistificar a batalha que transformou uma cobra em deusa na África. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/2), na Cidade do Samba.

O segundo lugar de 2024 ficou com a Imperatriz Leopoldinense, com o enredo Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda, que faz referência a um cordel escrito pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. O poema narra a história de uma cigana que morre e deixa um testamento, e o documento se torna um manual da sorte para o povo cigano.

A Grande Rio, com enredo Meu Destino é ser onça, ficou em terceiro lugar. A Unidos do Porto da Pedra, por sua vez, teve a menor somatória e foi rebaixada do Grupo Especial, passando ao Grupo Ouro em 2025.

Critérios de pontuação

As 12 escolas do Grupo Especial são pontuadas em nove quesitos: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia.

Ao todo, são 36 jurados. Todas as escolas começam o desfile com 10 pontos e vão perdendo décimos caso não cumpram os critérios. Em 2024, nenhuma das escolas recebeu punição, então todas começaram em igualdade. Dentre as notas dos cinco jurados de cada categoria, a menor sempre é descartada. As outras quatro são somadas.