Ministério Público denuncia Renato Cariani por tráfico de drogas

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o influenciador digital fitness Renato Cariani, 47 anos, à Justiça de São Paulo pelo crime de tráfico de drogas. Além do influenciador, outras quatro pessoas são réus por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.

A denúncia foi aceita pela Justiça de São Paulo nesta sexta-feira (16/2) e segundo MPSP, o grupo “pelo menos sessenta vezes, produziram, venderam e forneceram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de doze toneladas de produtos químicos destinados à preparação de drogas”.

Segundo a acusação, o grupo também teria dissimulado “os valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas acima noticiados, por meio de depósitos em espécie realizados por interpostas pessoas, convertendo em ativo lícito o montante aproximado de R$ 2.407.216,00”.

De acordo com a investigação, o esquema desviou durante o período de 6 anos uma quantidade de substâncias químicas capaz de produzir 15 toneladas de crack.

A prisão preventiva dos envolvidos no esquema de desvio foi solicitada pela Polícia Federal na Operação Hinsberg, deflagrada na última segunda-feira (12/2). O pedido, no entanto, foi negado pela Justiça. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram realizados em São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais.



O Correio tenta contato com a equipe de Renato Cariani para ouvir alguma manifestação sobre a denuncia do MPSP. Em caso de resposta, o texto será atualizado.