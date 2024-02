Mais de 10 presos fogem de Casa de Detenção em Rondônia

Pelo menos 11 detentos fugiram na noite desta sexta-feira (16/2) da Casa de Detenção Pimenta Bueno, em Rondônia. De acordo com informações do Ministério Público do estado, são 13 fugitivos e três já foram capturados. Já a Secretaria de Justiça do estado disse que são 11 fugitivos e que um já foi capturado.

A operação de recaptura teve início ainda na madrugada, com policiais militares fazendo varredura em toda a região próxima ao presídio, bem como outras medidas de segurança.

Fugitivos do presídio em Rondônia (foto: Sejus/ reprodução )

Em nota, a Secretaria de Justiça do estado disse "as circunstâncias do ocorrido seguem em investigação pela Corregedoria da Sejus, Equipe de Inteligência e Diretoria Geral da Polícia Penal, com as demais forças de segurança do Estado, prontamente acionadas para apuração dos fatos e recaptura dos foragidos."



Fuga no Rio Grande do Norte

A fuga em Rondônia ocorre três dias após dois prisioneiros da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) fugirem. Esta foi a primeira vez que presos conseguiram fugir de uma penitenciária federal, desde que o sistema foi criado.

Cerca de 300 policiais participam das buscas pelos fugitivos. Na noite desta sexta-feira (16/2), eles fizeram uma família refém em uma casa que fica próxima ao presídio. Eles pediram comida, roubaram um celular e depois foram embora.