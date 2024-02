Autoridades lamentam morte de Abilio Diniz, fundador do Pão de Açúcar

Autoridades lamentaram a morte do empresário Abilio Diniz, neste domingo (18/2), aos 87 anos, após ser internado com pneumonia. Nas redes sociais, figuram públicas prestaram homenagens e destacaram a trajetória do fundador do Grupo Pão de Açúcar.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, nos canais oficiais, chamou Diniz de "um dos maiores empresários brasileiros" e relatou pesar com a notícia. "Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil", diz publicação.

"O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência", destacou o deputado Arthur Lira. No X (antigo Twitter), o presidente da Câmara dos Deputados lamentou a perda do empresário, a quem considerava um amigo. "Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro", destacou.

Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência. Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos. pic.twitter.com/qqkVixCbic February 19, 2024

O Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, relembrou participação no programa do empresário na CNN. "Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração", destacou.

Lamento profundamente a morte do empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, ocorrida hoje, em São Paulo. Um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) February 19, 2024

Anúncio da morte

Em nota, a família Diniz confirmou o óbito: “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, diz a família em nota divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, destacou trabalhos sociais do empresário. "Estive ano passado na fazenda dele com vários outros secretários estaduais de educação para uma formação. Ele criou o Instituto Península que trabalha projetos de formação continuada de docentes sem custo", relatou.

Abilio Diniz em formação com secretários estaduais de educação - maio 2022 (foto: Hélvia Paranaguá/Arquivo pessoal)

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do empresário Abílio Diniz. Uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao país. Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa “Caminhos com Abilio Diniz” na… — Simone Tebet (@simonetebetbr) February 19, 2024

Com enorme pesar, acabo de receber a notícia do falecimento de Abílio Diniz, por quem sempre tive uma grande admiração. Abílio teve uma trajetória brilhante não só pelo seu empreendedorismo mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e… pic.twitter.com/Huo7Q3YhSM — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 19, 2024

Gracinha, eu, nossa família e toda a Educação do estado de Goiás lamentamos muito o falecimento de Abílio Diniz. Um amigo querido, um empresário brilhante e um incansável defensor da educação. As missas das 19h na Igreja São José não serão as mesmas sem nossos encontros. Mas seu… pic.twitter.com/7v0I5KomxS — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 19, 2024

Abílio Diniz nos deixa, e deixa um legado de exemplo a ser seguido. Empresário bem-sucedido, gerador de emprego e de renda, ele também era pessoa admirável; um apaixonado por seu País e um sobrevivente aos infortúnios. Não baixou a guarda nem quando perdeu precocemente um filho,… pic.twitter.com/UqX3mVqCER February 19, 2024