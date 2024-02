Saúde torna obrigatório notificar casos de HTLV em gestantes e crianças

O Ministério da Saúde determinou que serviços de saúde públicos e privados de todo país notifiquem compulsoriamente os casos de infecção pelo vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) em gestante, parturiente ou puérpera e em criança exposta ao risco de transmissão vertical (da gestante para o feto).

“A notificação compulsória do HTLV permite estimar o número de pessoas com o vírus e a quantidade de insumos necessários, além de qualificar a rede de atenção para atendimento dessa população. No caso de notificação de crianças expostas, auxilia no monitoramento dos casos pela vigilância epidemiológica e o acompanhamento ambulatorial dessas crianças até a definição do estado sorológico”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Estima-se que, no Brasil, mais de 800 mil pessoas estejam infectadas com esse vírus — que é transmitido em relações sexuais sem preservativo e também via compartilhamento de seringas e agulhas. Também pode ser transmitido verticalmente, principalmente pela amamentação e, de forma mais rara, durante a gestação e no momento do parto.

Em casos graves, esse vírus pode gerar doenças neurológicas que comprometem o movimento das pernas.

Com a decisão do ministério, o HTLV passa a integrar a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública.

"Recebemos essa notícia com muita alegria, são muitos anos sonhando e lutando para incluir o HTLV na lista nacional de notificação. Com as notificações vamos ter dados de uma prevalência mais real dos casos, incidência, distribuição geográfica, ocorrência de casos graves... E assim, vamos poder planejar melhor a ações de prevenção e assistência", declara Adijeane Oliveira, coordenadora-geral da Associação das Pessoas Vivendo com HTLV no Brasil (HTLVida). Ela ainda afirma que a atitude pode ajudar na luta para "investimentos em pesquisa voltada à vacina e controle do HTLV".

Brasil Saudável

O HTLV é considerado uma doença socialmente determinada, ou seja, que tem mais impacto em populações vulneráveis. No início do mês, o Ministério da Saúde lançou o programa Brasil Saudável, que concentra ações para eliminar ou diminuir essa enfermidades.

Em relação ao HTLV, a meta do ministério é eliminar a transmissão vertical (de mãe para filho) até 2030 — alinhando-se, assim, às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e da Organização Pan-Americana da Saúde.