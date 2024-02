Após as fortes chuvas na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (21/2), um jovem resgatou uma família que ficou presa em um carro que tinha sido arrastado por uma enxurrada. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o jovem, identificado como Marcos Vinicius, resgatando uma criança de colo, uma criança maior e uma mulher, que estavam presas dentro do carro. Outro vídeo do momento, mostra que ele estava apoiado em um ônibus, e resgata as pessoas de dentro do carro, primeiro a bebê e depois a mulher, puxando-as para dentro do transporte público. O carro foi levado pela correnteza pouco depois.

Nas redes sociais, Marcos agradeceu as mensagens que recebeu e informou que tinha chegado em casa bem e estava ajudando a tia dele, a colocar os móveis para cima, por conta da chuva. Na sequência, ele mostrou o estrago que a tempestade deixou na residência.

A cidade de Nova Iguaçu está em alerta após as fortes chuvas. No começo da noite, a Defesa Civil do município informou que o estágio de alerta incluía riscos de inundações e deslizamentos.

De acordo com O Globo, a Prefeitura disponibilizou todo o efetivo da Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para resgatar moradores que ficaram presos em suas casas por causa de alagamentos.