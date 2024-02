Ano bissexto: entenda a origem e porque fevereiro fica com 29 dias

O mês de fevereiro de 2024 será bissexto, ou seja, terá 29 dias, fazendo com que o ano chegue a 366 dias. A mudança ocorre a cada quatro anos e se dá pelo ajuste do calendário ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol. O tempo dessa volta não é exatamente 365 dias, mas sim aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ou seja, todo ano fica "sobrando" quase 6 horas. Para que essas horas possam ser recompensadas, são necessários quatro anos para somar horas "perdidas".

A decisão de colocar mais um dia em fevereiro tem uma razão histórica, ligada ao imperador romano Júlio César, que governou Roma de 49 a 44 a.C. O imperador mudou a forma como o tempo era contado, criando o “calendário juliano”, em que fevereiro era o último mês do ano.

Em vez de adicionar o dia extra depois do último dia do ano, ele era colocado seis dias antes de março — que era contado duas vezes. Assim, nascendo, o termo “bissexto”, para anos que têm um dia extra em fevereiro.



O calendário com ano bissexto surgiu em 1582, com o Papa Gregório XIII, que deu origem ao calendário gregoriano, usado até hoje. Se a correção não fosse feita, existiria um atraso de três meses a cada 372 anos.