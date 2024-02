Dengue: Brasil supera 920 mil casos e 184 mortes apenas em 2024

O Brasil está próximo de alcançar 1 milhão de casos de dengue, segundo o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado nesta segunda-feira (26/2). Ao todo, são 920.427 casos prováveis da doença.

O número de pessoas infectadas aumentou em 267 mil em apenas uma semana — na última segunda-feira (19/2), eram 653.656 casos. Até o momento, são 184 mortes por dengue confirmadas e outras 609 em investigação.

Considerando o número atual de casos, 55,3% dos contaminados são do sexo feminino, 44,7% são do masculino. Quase 180 mil pessoas acometidas pela enfermidade têm entre 30 e 39 anos.

Entre as unidades federativas, o Distrito Federal segue liderando a maior taxa de incidência (casos/100 mil habitantes), com 3.484 e um total de 98.169 casos. Na sequência está Minas Gerais (1.515), com o maior número de casos prováveis, mais de 311 mil. Veja abaixo o ranking completo:

UF TAXA DE INCIDÊNCIA CASOS PROVÁVEIS DF 3.484 98.169 MG 1515,8 311.333 AC 828,7 6.878 PR 824,6 94.361 ES 801,6 30.729 GO 773 54.540 RJ 445,3 71.494 SP 363,3 161.397