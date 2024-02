Uma jovem de 20 anos, conhecida como a "Barbie do pó", foi presa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na última quarta-feira (21/2). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a traficante, identificada como Eduarda Marques, foi detida com uma porção de maconha e 13 pinos de cocaína, além de R$ 340.

Nas redes sociais, Eduarda acumulava mais de 20 mil seguidores e compartilhava sobre o cotidiano dela. A jovem costumava publicar diversas imagens e vídeos de moto, inclusive praticando manobras arriscadas. "Não é por querer aparecer, nós gostamos de acelerar sim", escreveu a jovem no dia 15 de fevereiro.

Eduarda foi presa durante um patrulhamento de policiais militares em São José do Rio Preto. No momento em que a Polícia Militar passava na região, a jovem foi avistada guardando as drogas. Um adolescente que estava junto com Eduarda foi apreendido.