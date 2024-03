Nísia Trindade passa Dia D de combate à dengue no Espírito Santo e na Bahia

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa na manhã deste sábado (2/3) de ações de combate aos focos do Aedes aegypti em Serra (ES), município mais populoso do estado. Ela fará visitas a locais públicos e domicílios, junto aos agentes de saúde. Na sequência, ela segue para Salvador (BA).

"Estou aqui porque queria começar esse 'Dia D' em um estado que está em situação de emergência, que, infelizmente é o caso do ES. Fazer isso significa uma mensagem de que nós vamos, juntos, reduzir o problema que já está colocado aqui, eliminando os focos do mosquito da dengue. Além disso, o ES tem se destacado no empenho e nas ações de saúde", afirmou a ministra, durante cerimônia realizada na Unidade Regional de Feu Rosa, na cidade capixaba.

O Espírito Santo está em emergência para dengue desde 21 de fevereiro deste ano. Só neste ano, já foram seis mortes pela doença e mais de 52 mil casos prováveis.



"Esse dia é um dia muito importante para o Brasil porque só alcançamos esse objetivo de combate à dengue, de reduzir os focos do mosquito, com união. Aqueles 10 minutos contra a dengue precisam muito da nossa atenção e esse dia de hoje tem o brasil unido contra a dengue. Na saúde, se não houver união, não tem saúde. Não podemos fazer outra coisa se não unirmo-nos", acrescentou a ministra.

O governador capixaba, Renato Casagrande (PSB) também esteve no evento e declarou: "temos a ciência de volta comandando a nossa vida". Ele comentou a sucessão de dois anos de epidemia da doença no estado. "No passado tínhamos um ano com incidência de dengue e depois dois anos sem. Aqui não, tivemos ano passado uma forte incidência de dengue e, de novo, estamos com alta incidência de dengue. Nós tivemos ano passado, infelizmente, 98 pessoas que perderam a vida por causa de dengue e, neste ano, já foram 6 pessoas. É uma situação que parece que as vezes não damos a importância devida a essa doença, mas ela tira muitas vidas", declarou o governador.



Tarde em Salvador

A ministra da Saúde seguirá a agenda do 'Dia D' em Salvador, na Bahia. "Daqui irei para Salvador completar o 'Dia D' em Salvador porque a Bahia é o estado da região nordeste com maior aumento de casos. Lá não está em emergência, mas temos que evitar que a emergência chegue", explicou.

Trindade visitará, em terras baianas, a entidade filantrópica Obras Sociais Irmã Dulce, que abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país. Ela também irá ao Instituto Couto Maia, um dos mais modernos hospitais especializados em doenças infectocontagiosas do país e unidade referência para casos de dengue agravados, que necessitam de assistência de média e alta complexidade.

10 dez minutos dengue (foto: editoria de arte)