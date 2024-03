Jovem morre eletrocutada em carro de som durante festa em Minas Gerais

Um evento de som automotivo no estacionamento do Aeroporto de Frutal, no Triângulo Mineiro, terminou em tragédia. Uma jovem de 20 anos morreu, após ser eletrocutada. Vídeos, que circulam na internet, mostram Isadora Freitas Araújo e outras três pessoas dançando em cima de caixas de som, conhecidas como ‘paredão’.





De acordo com o relato de uma testemunha ao registro da Polícia Militar (PM), a vítima teria pulado de cima do carro de som e encostado o queixo em uma fiação que estava com problemas técnicos, momento em que teria sofrido a descarga elétrica.



Inicialmente, a testemunha relatou que achou que Isadora estava rindo, porque estava com a língua para fora, mas ao perceber que ela estava passando mal, tentou empurrar a jovem para longe do fio e também levou um choque.



Ainda segundo a testemunha, algumas pessoas tentarem socorrer a vítima, mas tiveram dificuldades, já que o corpo dela emitia descargas elétricas. Depois, ela teria sido levada em um veículo particular ao Hospital Municipal Frei Gabriel, mas já chegou sem vida.



Também consta no registro policial que quando a equipe da PM chegou ao aeroporto de Frutal, todo o equipamento e as pessoas que frequentaram o evento já haviam deixado o local.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Frutal, onde passou por perícia. Segundo a Funerária Somuf, o sepultamento de Isadora será realizado às 19h, deste domingo (3/3), no Cemitério Municipal.