Líder de facção criminosa de MG e esposa são presos na Maré

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), prenderam o chefe de uma organização criminosa de Minas Gerais conhecida como “BS”, e a esposa, no Complexo da Maré nesta quarta-feira (6/3). Líder de facção identificado como Eduardo Lourenço Marques pelo g1, aparece na lista dos criminosos mais procurados de MG com mandado de prisão aberto e condenação superior a 10 anos.

Segundo o sistema Procura-se, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), Eduardo, conhecido como Dudu, é líder de organização que atua em Manhuaçu (MG) e tem mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e uso de documento falso. A esposa, segundo o Bope, também pertence à quadrilha e possui mandado em aberto.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) informa que a operação aconteceu durante patrulhamento nas imediações da Vila do João. Momentos antes, policiais do Bope se envolveram em confronto com troca de tiros. Um suspeito foi atingido e levado para o hospital, com ele, foi apreendido um fuzil.

A ação apreendeu ainda uma balança de precisão, dois telefones celulares, cadernos com anotações do tráfico e entorpecentes a serem contabilizados. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (DP).