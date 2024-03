Homem com faca em evento com Bolsonaro comprou a arma branca no local

Um homem acusado de portar arma branca em feira do agronegócio em que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia a comprado faca no local. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, homem foi detido pela Brigada Militar, por volta das 16h de terça-feira (5/3), na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

Segundo a Polícia, o suspeito, alegou que havia comprado a faca no local e, por isso, estaria com ela no bolso. A compra foi comprovada e confirmada pelos donos da loja. O homem de 32 anos é morador da região e não tem antecedentes criminais.

"Homem assinou um termo circunstanciado por violação do Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais — 'trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade'", afirma nota.

O delegado que investiga o caso afirma que, a princípio, ele não deve ser investigado por tentativa de homicídio.