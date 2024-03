Queda de avião em BH: veja tudo que se sabe sobre o acidente

A queda do avião da Polícia Federal, modelo Cessna 208B, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/3), matou os agentes, José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Iber, que faziam parte do Centro de Operações Aerotáticas da PF (CAOP).

O terceiro ocupante do avião, Valter Luiz Martins, de 51 anos, sobreviveu e foi levado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o Hospital Pronto Socorro João XXIII. Ele era mecânico de uma empresa privada e não corre risco de morte.

Veja tudo o que se sabe até o momento:

O acidente ocorreu às 14h14 e foi flagrado em vídeo (assista aqui). O avião já foi retirado da pista e o incêndio foi debelado pela Infraero.

A aeronave decolou da cabeceira mais próxima a Avenida Cristiano Machado, perdeu altitude e caiu instantes após a decolagem a cerca de 100 metros da Avenida Antônio Carlos, na altura da barragem da Lagoa da Pampulha.

O Aeroporto da Pampulha ficou fechado por 30 minutos depois da queda.

A razão de o mecânico estar na aeronave está sendo apurada.

Avião chegou a fazer dois sobrevoos na Grande BH nesta semana.

Modelo do avião envolvido no acidente em BH é o mesmo que caiu no Acre em 2023.

Uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Rio de Janeiro, será enviada pela Força Aérea Brasileira (FAB) para investigar as causas da queda.

Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues virá a Belo Horizonte para acompanhar os trabalhos de investigação da queda.