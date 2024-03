Suspeito de estuprar as 11 filhas é preso no interior de Minas

Uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar de Itinga, no Norte do Minas, levou a Polícia Civil (PCMG) a prender um homem, S. A. M. O., de 47 anos, suspeito de ter estuprado suas 11 filhas. A prisão, na noite desse sábado (16/3), feita por policiais da Delegacia de Araçuaí, ocorreu em Cabeceira do Teixeirinha, na Zona Rural de Itinga.

As primeiras informações eram de que um pai de família estaria abusando sexualmente de duas filhas menores, uma de 13 anos e outra de 17. As duas vítimas foram procuradas e ouvidas pelos policiais.

A partir desses depoimentos, eles descobriram uma sequência de crimes cometidos contra todas as filhas do homem, a começar pela mais velha, hoje com 25 anos. Em consequência do incesto, ela tem um menino, de 5 anos.

No período em que essa filha ficou grávida, o homem a privava de alimentos e a forçava a tomar remédios para abortar, segundo as investigações.

A mulher do estuprador teria sido conivente. P. A. S., de 45 anos, foi procurada pelos policiais, mas, a princípio, negou que as filhas tenham sido estupradas e que ela as tenha induzido a mentir, negando terem sido abusadas.

Durante as investigações, os policiais souberam que o homem havia feito uma proposta para morar com a companheira e a filha de 25 anos, em um trio amoroso. A mulher dele não concordou e resolver falar a verdade sobre os estupros.

Com as provas reunidas, o delegado Ciro Trindade Roldão de Carvalho pediu a prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido pela comarca de Araçuaí.

Segundo policiais, o homem estava escondido, em local de difícil acesso, com muito mato alto e estradas em péssimo estado, mas, nesse sábado, depois de um cerco no local, foi capturado.