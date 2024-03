Belo Horizonte pode registrar fim de semana mais quente do ano

Belo Horizonte deve registrar neste domingo (17/3) o fim de semana mais quente do ano, até o momento. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital mineira pode chegar a 34ºC, equivalente ao recorde registrado pelo órgão no dia 17 de janeiro. Nesse sábado (16/3), segundo a Defesa Civil, os termômetros marcaram 34,2ºC. Em Minas, a máxima prevista para hoje é de 38ºC.

Na capital mineira, o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com mínima registrada de 20,5ºC e máxima prevista de 34ºC.

No Noroeste do estado, o dia será de céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

No Triângulo Mineiro, no Sul, no Sudoeste e na Zona da Mata, o domingo é de pancada de chuva e trovoada isolada à tarde.

No restante do estado, o domingo é de céu claro a parcialmente nublado. A mínima registrada no estado hoje foi 15,3ºC em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima está prevista para Coronel Pacheco, na Zona da Mata, assim como nesse sábado, com 38ºC.

Recorde de calor?

De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, o sábado (16/3) foi o dia mais quente do ano e da história do mês de março. Por volta das 14h, os termômetros chegaram aos 34,2ºC na estação de monitoramento em Venda Nova, de acordo com o órgão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

No entanto, a máxima registrada pelo Inmet foi de 33,2ºC, na Estação Pampulha. “Não foi o maior valor registrado do mês nem o maior do ano. Nós tivemos 34ºC no dia 17 de janeiro e 33,4º no dia 1º de março. Hoje pode ultrapassar o valor de ontem, mas não de janeiro. Acredito que possa igualar”, aponta a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.

Onda de calor

De acordo com a especialista, nos próximos dias as temperaturas devem começar a reduzir nas regiões que estão sendo afetadas pela onda de calor. Apesar da expectativa, esta segunda-feira (18/3) ainda é de calor intenso.

“A tendência [de onda de calor] vai até amanhã. Hoje já deve ter chuva de fim de tarde ou noite, que normalmente são pancadas rápidas e não suficientes para diminuir a temperatura, mas a onda de calor começa a enfraquecer nesta segunda-feira. Amanhã, a gente ainda espera temperaturas elevadas, da ordem de 5ºC acima da média, o que caracteriza a onda de calor, mas a partir de terça-feira a tendência já é de redução das temperaturas em todas as regiões afetadas pela onda de calor. A temperatura diminui, mas continua elevada na faixa norte do estado, principalmente Jequitinhonha”, prevê a meteorologista.

Como fica a temperatura nesta semana?

A estimativa para BH nesta segunda-feira (18/3) é de máxima de 33ºC. A temperatura deve cair gradativamente ao longo da semana, segundo a meteorologista do Inmet.

“Amanhã só tem possibilidade de chuva, então a temperatura ainda ficará alta. Na terça-feira, já começam as pancadas, aumentando a nebulosidade”, disse, acrescentando que as pancadas devem ocorrer à tarde. De acordo com o órgão, a previsão é de máxima de 32ºC para terça-feira (19/3); 31ºC para quarta (20/3); e 30ºC para quinta (21/3).

A previsão para Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campos das Vertentes e Zona da Mata nesta segunda-feira é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No restante do estado, haverá céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva na Central Mineira (região de Três Marias), Região Metropolitana de Belo Horizonte e Rio Doce.

A mínima de segunda é de 15ºC, prevista para o Sul, e a máxima, de 38ºC, esperada para o Norte, o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata, mais especificamente em Coronel Pacheco.

Na terça, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas em todo o Centro Sul e Oeste, o que inclui Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Sudoeste, Campos das Vertentes, Zona da Mata, Região Metropolitana e Central Mineira.

“Nessas áreas, o dia já começa com uma quantidade maior de nuvem. No restante do estado começa o dia com céu claro, mas as pancadas de chuva também acontecem de forma isolada. Temperaturas ainda elevadas variando de 15ºC a 38ºC. A mínima continua no Sul e a máxima no Norte”, prevê Anete.