A Prefeitura de São Paulo vai decretar situação de emergência por causa da dengue. O prefeito Ricardo Nunes deve assinar o decreto na manhã desta segunda-feira (18/3). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capital paulista já registrou 49.721 casos confirmados da doença e ao menos 11 óbitos.

O decreto de situação de emergência ocorre 13 dias após o estado adotar a mesma medida — que tem o objetivo de acelerar o acesso aos recursos a serem usados no enfrentamento da doença, sem necessidade de licitação.

"O que muda agora com decreto é que a gente pode ter um pouco mais de agilidade para adquirir insumos, contratar pessoas, aumentar a nossa rede de atenção. E os municípios podem usar o nosso decreto como justificativa para decretar estado de emergência também nos seus municípios. Isso vai agilizar, no caso dos municípios, a licitação para a compra de eventuais insumos", explicou Priscilla Perdicaris, secretária da Saúde em exercício, no início de março.



Segundo a Prefeitura de São Paulo, são desenvolvidas as seguintes atividades pelas as 28 Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS): visitas casa a casa, visitas a pontos estratégicos, controle larvário nos pontos estratégicos com o uso de larvicida biológico, bloqueio de transmissão de casos humanos de dengue, zika e chikungunya, uso de teste rápido para dengue para direcionar os bloqueios de transmissão, atendimentos a solicitações de munícipes, ações educativas, de comunicação em saúde e mobilização social.

Confira alguns cuidados para se proteger da dengue:

Use telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão;

Remova recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos, como garrafas e pneus;

Vede reservatórios e caixas de água;

Desobstrua calhas, lajes e ralos;

Participe da fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo SUS.