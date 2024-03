Mais municípios brasileiros receberão vacinas contra dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quarta-feira (20/3) que mais municípios brasileiros devem receber doses da Qdenga para vacinar crianças de 10 a 14 anos. A redistribuição acontecerá dentro dos próprios estados.

“Estamos trabalhando, com o respaldo do comitê científico e do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), para que nós possamos utilizar as vacinas que não foram utilizadas neste momento. Vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas para os municípios que estão em emergência por dengue”, afirmou a ministra, que acrescentou que o detalhamento será feito posteriormente.

Além disso, também foi anunciado a destinação de R$ 300 milhões para que estados e municípios ampliem a compra de medicamentos para tratar as arboviroses — como soro fisiológico, sais minerais e analgésicos. Arboviroses são as doenças causadas pelos arbovírus, que incluem dengue, zika, chikungunya e febre amarela.