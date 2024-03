Em Santa Catarina, prefeito faz ameaça contra evento de skate: "Cortar a luz"

O prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, Clésio Salvaro, publicou um vídeo nas redes sociais em que ameaça cortar a luz da cidade devido ao evento STU National, uma competição nacional de skate, que acontecerá entre 22 e 24 de março.

Inicialmente, Salvaro comemora a realização da competição na cidade, porém afirma que o evento deve se restringir ao skate. "Qualquer coisa diferente disso, apologia às drogas, apologia ao crime, conteúdo sexual, qualquer coisa que mexa com nossos meninos e nossas meninas, o Gilberto está aqui", diz o prefeito, apontando para um homem uniformizado que aparece na gravação, "autorizado, com o alicate na mão, a cortar a energia".

De acordo com o prefeito, "não importa" se faltar energia para rádio, televisão, internet, pois "qualquer coisa diferente" das "famílias de bem", não será tolerado em seu governo.

Se você mora em Santa Catarina e curte @planethempreal nosso show no STU sábado promete ser animado. Se fosse você não perderia por nada! pic.twitter.com/cjxz7kEkdW — Daniel Ganjaman (@danielganjaman) March 20, 2024

No X (antigo Twitter), internautas ironizaram a fala do prefeito. "Só acho que o prefeito deveria ir lá pessoalmente cortar", brincou um. "Se eu fosse o organizador alugava um gerador e postava esse vídeo na divulgação oficial do evento, porque agora vai bombar", completou outro.

"A província ataca novamente. Prefeito já foi condenado por homofobia porque um professor apresentou o clipe Etérea do Criolo na escola. 40 mil reais. Assim renasceu a parada LGBT da cidade", escreveu no X a vereadora da cidade Giovana Mondardo (PC do B).

O Correio tenta contato com a prefeitura da cidade em busca de um pronunciamento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.