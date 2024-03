Ambulância do Samu atropela e mata idosa na faixa de pedestre em SC

Uma ambulância do Serviço Médico de Urgência (Samu) atropelou e matou uma idosa de 74 anos em uma faixa de pedestre, no município de Blumenau, em Santa Catarina. O acidente ocorreu na segunda-feira (25/3). A mulher, identificada como Agnes Montagna, foi levada ao hospital na cidade, mas morreu na manhã desta quarta (27/3).

Sobre o caso, a Secretaria de Promoção da Saúde (Semus) justificou que o atropelamento ocorreu no momento que a ambulância se deslocava para atender a uma ocorrência. Segundo a pasta, os sinais luminosos e sonoros estavam ligados na hora do acidente.

"A Secretaria lamenta o ocorrido e aproveita para comunicar que está tomando todas as medidas necessárias para esclarecer as causas e circunstâncias desse acidente, além de expressar toda a solidariedade à família da vítima e à equipe da ambulância envolvida, que está abalada com o acontecido”, informou o órgão ao portal G1.

O Correio com a Semus de Blumenau para buscar mais informações e aguarda retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.