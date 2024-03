Médico de 35 anos morre baleado em assalto em São Paulo

Médico mineiro foi encontrado morto dentro do carro estacionado em rua na Brasilândia, na zona norte de São Paulo - (crédito: Redes Sociais/Reprodução) Sílvia Pires Sílvia Pires E-mail

Um médico mineiro de 35 anos foi encontrado morto dentro do próprio carro, no bairro Brasilândia, na zona norte de São Paulo, na noite de sexta-feira (29/3), depois de ser baleado na cabeça em uma tentativa de assalto. Heleno Veggi Dumbá era natural de Muriaé, na Zona da Mata Mineira, e morava há anos na capital paulista.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h e encontrou a vítima já morta dentro do veículo. Testemunhas relataram aos militares ter visto três homens armados abordarem o motorista, logo após ele ter estacionado na Rua Pedro Pomar. Os suspeitos teriam fugido a pé.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não detalhou a dinâmica e motivação do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o celular e outros pertences pessoais da vítima foram apreendidos, e a perícia foi acionada.

O caso, registrado como latrocínio – roubo que tem por resultado a morte – pelo 72° Distrito Policial de Vila Penteado, segue em investigação e, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

Luto e comoção

Nas redes sociais, familiares e amigos expressaram tristeza pela morte do médico. A irmã lamentou sua partida repentina e ainda mencionou que Heleno havia trabalhado como psiquiatra na região da Brasilândia por vários anos. “Sua partida precoce foi fruto de uma sociedade egoísta, cruel e sem justiça”, diz, em uma postagem no Instagram.

O pai da vítima também se pronunciou: “Hoje meu filho foi morar com Deus”, escreveu, em uma publicação no Facebook, em que anuncia a morte do filho "que partiu deixando um vazio imenso em nossos corações".