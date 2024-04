Tragédias: feriado de Páscoa é marcado por acidentes

O feriado prolongado de Semana Santa foi marcado por mortes no trânsito em diferentes locais do país. Nas últimas 36 horas, pelo menos 14 pessoas morreram em três acidentes em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais.

No domingo de Páscoa, um empresário identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho, 25 anos, que conduzia um Porsche, avaliado em mais de R$ 1 milhão, matou o condutor de um Renault Sandero após perder o controle e bater contra a traseira do veículo, na altura do número 1.801 na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Após a colisão, a vítima, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada para receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Outra pessoa, que estava como passageira do Porsche, foi levada ao hospital São Luiz, onde permaneceu em atendimento.

Fernando fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A 30º Delegacia de Polícia de Tatuapé investiga o empresário por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Ele também responderá pela fuga. "Diligências estão em andamento visando a localização do autor do acidente", informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, em nota enviada ao Correio.

Em Pernambuco, a perda de controle de um micro-ônibus resultou na morte de sete pessoas e deixou ao menos 32 feridos. Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, o motorista do veículo que fazia a linha Marcos Freire-Barra de Jangada não conseguiu controlar a direção quando descia uma ladeira na Avenida Barreto de Menezes.

Com o micro-ônibus desgovernado, o motorista desviou de alguns veículos no trajeto, mas atingiu os fiéis que participavam de uma procissão. Com o atropelamento, quatro homens com idades entre 51 e 75 anos; uma mulher de 21 anos; e duas pessoas cuja idade e sexo não foram divulgados foram mortos.

O condutor, de 74 anos, também fugiu do local do acidente, mas foi identificado e compareceu à delegacia na manhã de ontem para prestar depoimento. De acordo com a Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade, na documentação do motorista não consta irregularidades e o veículo está em situação regular.

Já na BR-251, em Unaí, região noroeste de Minas Gerais, seis pessoas morreram após uma batida frontal entre um Volkswagen Gol e um Jeep Renegade. O acidente aconteceu no km 945 da rodovia, sentido Brasília, em um trecho de serra.

De acordo com informações preliminares coletadas no local do acidente pela Polícia Civil, que realizou perícia no ponto da estrada em que aconteceu a batida, chovia muito na hora da colisão e, em uma tentativa de ultrapassagem, o motorista do Renegade perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Gol, que seguia no sentido contrário.

Dois passageiros do Renegade morreram. No outro veículo, os quatros passageiros que estavam dentro do carro morreram no local da batida. Além dessas seis vítimas fatais, outras três pessoas foram socorridas conscientes e orientadas, com escoriações e fraturas pelo corpo, e levadas para o Hospital Municipal de Unaí.