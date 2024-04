Vacina contra HPV será aplicada em dose única; saiba quem pode tomar

O Ministério da Saúde publicou nota técnica recomendando que a vacina contra o HPV seja aplicada em dose única em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. O modelo antigo previa duas doses.

Com a medida, a pasta estima dobrar a capacidade de imunização contra o vírus que causa câncer de colo de útero e outras complicações. O ministério pretende, ainda, aumentar a adesão à vacinação e ampliar a cobertura vacinal para eliminar o câncer de colo de útero como problema de saúde pública.

"Juntos podemos vencer esse grande desafio contra o câncer de colo de útero. Vacina é um ato de amor", declarou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A recomendação da dose única foi embasada em estudos sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, a aplicação única é também uma das recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Quem pode tomar a vacina

O público-alvo da vacinação contra o HPV são meninas e meninos de 9 a 14 anos, pois a ideia é protegê-los antes da exposição ao vírus. O grupo prioritário também inclui pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas, podendo receber a vacina até os 45 anos.

A nota técnica recomenda ainda que os estados e municípios realizem busca ativa para garantir que todos os jovens brasileiros de até 19 anos tenham sido vacinados. Nesses casos, poderão receber o esquema em dose única todas as pessoas dentro dessa faixa etária que não receberam uma ou duas doses do imunizante no período recomendado.