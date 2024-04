Ibama cria plataforma de monitoramento de recuperação ambiental

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) decretou, por meio do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2/4), a criação da Plataforma de Acompanhamento da Recuperação Ambiental, chamada Recooperar. A medida entra em vigor no dia 15.

A iniciativa visa o mapeamento, a gestão e o acompanhamento integrado dos locais mais atingidos pela degradação do meio ambiente, estimulando a criação de ações, estruturação e divulgação dos planos para a recuperação dessas áreas.

Os dados coletados pelo Ibama dessas localidades irão formar processos administrativos municipais e estaduais, assim como informações geográficas sobre biomas, terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombolas e poções hidrográficas atingidas.



As terras abrangidas na plataforma são, especialmente, ecossistemas terrestres identificados nas atividades de fiscalização ambiental, ou seja, áreas de incêndios florestais, áreas embargadas por desmatamento ou ocupação de áreas protegidas, sem licença ou autorização ambiental e áreas de plantio compensatório.

As informações coletadas sobre as áreas serão disponibilizadas por meio de painéis dinâmicos na Plataforma de Análise e Monitoramento Geoespacial da Informação Ambiental (Pamgia). A gestão da plataforma é de responsabilidade do Ibama e a disponibilização das informações gerais será feita tanto na Recooperar quanto na Pamgia.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro