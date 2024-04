Estrangeira é vítima de estupro coletivo em boate do Rio

Uma jovem universitária estrangeira denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo em uma boate na Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, no domingo (31/3). O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio na noite de terça-feira (2/4).

A estudante chegou ao Brasil em janeiro e pretendia ficar no país por um ano para aprender a falar português. Após a denúncia, ela deseja voltar a seu país de origem.

De acordo com o relato da vítima, ela conheceu um rapaz na boate Portal Club e aceitou ir com ele para um espaço mais reservado do local. Ali, ela disse que foi estuprada por vários homens, que acredita serem amigos do primeiro rapaz que conversou com ela.

Durante o abuso, a jovem afirmou ter perdido a consciência e não sabe se algo foi colocado em sua bebida. Quando recuperou os sentidos, ela procurou uma amiga para contar a situação.

A jovem ainda teria denunciado o estupro aos funcionários da boate, que teriam tentado convencê-la a não ir à delegacia prestar queixas. Na segunda (1º/4), porém, ela procurou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e fez sua denúncia.

Em nota, a boate Portal Club informou que "repudia veementemente e nunca irá apoiar qualquer forma de intolerância, opressão ou violência contra as mulheres". Além disso, disse que acolheu prontamente a vítima quando tomou conhecimento do incidente.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro em busca de um posicionamento. A matéria será atualizada em caso de resposta.