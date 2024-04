+Milionária acumula e prêmio vai a R$ 165 milhões; veja números sorteados

A +Milionária pode fazer alguém milionário no próximo sábado (6/4), quando o sorteio dos R$ 165 milhões acumulados será realizado pela Caixa. O prêmio acumulou após o sorteio do concurso 135, nesta quarta-feira (3/4), não ter nenhuma aposta vencedora que tenha acertado as seis dezenas e dois trevos da loteria.

No entanto, duas apostas bateram na trave, acertaram cinco dezenas e dois trevos, e levarão para casa R$ 251.951,52 cada. Os sortudos são de Cuiabá (MT) e América Dourada (BA).

Os números sorteados nesta quarta foram 06-08-19-32-34-41, na categoria dezenas; e 3 e 5 na categoria trevos.

Outras 20 apostas acertaram cinco dezenas e um ou nenhum trevo e levaram, cada, R$ 11.197,85. Já 145 jogadores acertaram quatro dezenas e dois trevos e ganharam R$ 1.654,85.