A carioca Livia Voi de 23 anos viralizou nas redes sociais após ser confundida com a herdeira catarinense Livia Voigt. As duas têm quase o mesmo o nome, mas Voigt tem um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,56 bilhões). A catarinense de 19 anos é considerada a bilionária mais jovem do mundo. Além do nome igual e sobrenome parecido, ambas são estudantes de psicologia.

Em uma publicação feita no X (antigo Twitter), Livia contou sobre o ocorrido. "Eu não estava entendendo por que 500 pessoas estavam pedindo para me seguir no Instagram de 1 em 1 minuto", escreveu a jovem na publicação, que passou de 4,3 milhões de visualizações.

Na postagem, a jovem anexou alguns prints de pedidos que estava recebendo na DM do Instagram. Entre os diálogos divulgados, uma vereadora em João Pessoa pedia para que ela ajudasse "as pessoas humildes".

eu n estava entendendo pq 500 pessoas estavam pedindo pra me seguir no instagram de 1 em 1min QUANDO DE REPENTE pic.twitter.com/tOSUQ5eEoP — livia (@livia_voi) April 3, 2024

Foi desta forma que Livia descobriu na própria conversa sobre a existência da xará mais rica. "Como você achou meu perfil?", questionou a estudante. A vereadora, então, mandou print de matérias que falava sobre a bilionária.