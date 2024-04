Escritora Roseana Murray é atacada por três pitbulls e fica em estado grave

Na manhã desta sexta-feira (5/4), a escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cachorros da raça pitbull enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a vítima teve graves ferimentos na cabeça e nos braços e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com ajuda de um helicóptero da corporação.

Em entrevista ao O Globo, uma vizinha de Rosane, identificada como Sandra Noleto, de 61 anos, relatou o desespero ao acordar com os gritos da escritora. “Acordei com os gritos, a caseira daqui disse que era a vizinha. Quando corri, vi que era a Roseane. Um vizinho tentava jogar o carro na direção dos cachorros, porque ela gritava por socorro”, relembrou.

Ainda de acordo com Sandra, a poetista tinha o costume de fazer caminhadas pela rua logo pela manhã, por volta das 6h. A mulher relatou que o ataque aconteceu por volta das 5h55 e que os animais são criados em uma outra casa vizinha. “Não sabemos com que finalidade são criados os animais. Mas eles pareciam estar com fome, chegaram a comer um pedaço do braço dela”, disse.

Resgate de Roseana Murray (foto: Corpo de Bombeiros - Divulgação)

Sandra comentou ainda que esse não foi o primeiro ataque. “Foi o primeiro dessa proporção. Mas o problema não é com os pitbulls, mas com a criação desses animais”, disse ainda. O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais.

O socorro foi realizado pelo Quartel de Saquarema, que foi acionado às 6h13 para atender a ocorrência na Avenida Ministro Salgado Filho, segundo o Corpo de Bombeiros. O quadro da escritora foi classificado como vermelho, que significa ser grave.

Segundo o delegado titular da 124ª DP (Saquarema), André Luiz Salvador, foi requisitada a perícia do local. A polícia também está em contato com a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema para arrumar um abrigo para os três cachorros, assim como uma avaliação por um veterinário.