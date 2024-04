Dengue: tipo 3 volta a circular no Rio após 17 anos

O governo do Rio de Janeiro divulgou, nesta sexta-feira (5/4), que dois casos de dengue tipo 3 foram identificados no estado. Trata-se de uma mulher de 39 anos, de Paraty, e uma criança de um ano em Maricá. Os dois casos ocorreram no fim de fevereiro, e as duas pessoas foram tratadas e passam bem.

As ocorrências foram confirmadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) e pelo Laboratório de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). O vírus tipo 3 da doença não circulava no estado desde 2007, o que amplia a margem de pessoas que nunca foram infectadas com este vírus. "Como o tipo 3 não circula no estado há muito tempo, existe uma boa parcela da população mais suscetível à doença", afirmou a secretária de Saúde, Claudia Mello.

Apesar de existirem quatro vírus transmissores da dengue, o Rio de Janeiro registrava apenas casos de dengue dos tipos 1 e 2 este ano, predominantemente o tipo 1. Até esta sexta-feira (5/4), foram 186.624 casos prováveis de dengue no estado, com 91 óbitos confirmados. O estado atual é de Emergência em Saúde Pública.

Os sintomas do tipo 3 de dengue são os mesmos dos outros tipos: febre alta (acima de 38ºC), dor no corpo e nas articulações, náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos, mal-estar e manchas pelo corpo.