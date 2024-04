Justiça de SP nega novo pedido de prisão do motorista de Porsche

A justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público (MP) para Fernando Sastre de Andrade Filho, o motorista do Porsche que causou um acidente e a morte de um motorista de aplicativo em 31 de março.

O 30º Distrito Policial (DP) de Tatuapé e a Promotoria, alegaram à Justiça que o motorista do Porsche tinha de ser preso sem data para sair, pois poderia coagir testemunhas e fugir do país se continuasse solto. A decisão expedida nesta segunda-feira (8/4) pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri, no entanto, argumentou que Fernando se apresentou na delegacia após o acidente, tem endereço fixo, trabalha e não tem antecedentes criminais.

Zanichelli, no entanto, impôs algumas medidas cautelares ao empresário, senda elas: Pagamento de fiança de R$ 500 mil em até 48 horas para garantir uma eventual reparação futura ao amigo ferido e à família de Ornaldo Viana; Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Proibição de sair da cidade por mais de oito dias; Apreensão do passaporte; Entrega do celular em até 24 horas para a perícia verificar as ligações e mensagens que recebeu da mãe dele quando ocorreu o acidente.

Entre outras medidas, o juiz também estipulou que o empresário não pode se aproximar de Marcus Rocha, o amigo e sobrevivente do acidente, nem de testemunhas e familiares por no mínimo 500 metros de distância e está proibido de frequentar o restaurante e a casa de pôquer onde foi antes do acidente.

Pedido de prisão temporária negado na última semana

A Justiça entendeu que ninguém pode ser preso por "clamor público", negando assim, o primeiro pedido de prisão temporária contra Fernando, na última semana. Ao prestar depoimento à polícia, Fernando negou ter fugido do local do acidente e negou estar embriagado. O empresário admitiu que guiava "um pouco acima do limite" da avenida mas não soube informar, no entanto, a velocidade em que estava no momento da colisão.

O acidente

O acidente que deixou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana morto e o amigo de Fernando, Marcus Vinicius Machado Rocha em estado grave ocorreu no último dia 31 de março.

Segundo testemunhas ouvidas pela investigação, Fernando havia ingerido bebida alcoólica e estava em alta velocidade quando atingiu o carro do motorista de aplicativo. Ainda de acordo com informações, o empresário teria fugido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.