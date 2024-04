Transição energética justa é destaque em campanha publicitária da Petrobras

A transição energética é o tema da nova campanha publicitária da Petrobras, que está sendo lançada nesta sexta-feira (12/4). Foram produzidos três filmes que reforçam como a estatal constrói o processo de transição energética de forma justa, gradual e inclusiva, considerando as demandas da sociedade. A campanha será veiculada em todas as plataformas digitais e redes sociais, exceto o X (ex-Twitter).



A transição energética prevê a diminuição gradual do uso de combustíveis fósseis e o aumento, dentro do possível, do consumo de combustíveis renováveis, que não emitem ou que têm baixa emissão de gás carbônico.

A campanha será veiculada em televisões abertas e fechadas, rádios, mídias digitais e mídia exterior. Pela primeira vez, uma empresa pública vai levar o slogan "Isso é bom pra todo mundo", que o governo federal está usando em diversas peças de comunicação.

Plataformas 100% eletrificadas, energia eólica em alto mar, derivados sustentáveis serão iniciativas representadas no filme, mostrando como a Petrobras já atua na transição energética. Os filmes são narrados com locutores de diversos estados e sotaques diferentes reforçando, nos vídeos e áudios, os elementos da brasilidade, regionalidade e pluralidade, que são norteadores da Petrobras.