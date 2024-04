Força Aérea Brasileira está em prontidão para resgatar brasileiros em Israel

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, neste domingo (14/4), que está “preparada e pronta” para operações de repatriação de brasileiros em Israel que queiram voltar para o território nacional. Na noite de sábado (13/4), o Irã lançou um ataque com mísseis e drones contra Israel.



“A Força Aérea Brasileira informa que, em razão dos últimos acontecimentos registrados no Oriente Médio, encontra-se preparada e pronta para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito”, declarou a FAB por meio de nota enviada à imprensa.

De acordo com a Força, desde ontem, tripulações e aeronaves estão em “constante prontidão” para “se fazer presente onde o Brasil precisar”. “A FAB ressalta, ainda, que sua permanente preparação diz respeito à atuação a qualquer hora, devendo ser acionada pelas autoridades competentes, não somente em relação a missões específicas, mas a quaisquer necessidade, sendo esta prontidão ininterrupta para agir em apoio à sociedade”, ressaltou.

Israel fechou escolas e suspendeu aglomerações públicas, como forma de defender a população de ataques iranianos. Apesar disso, o Exército israelense pediu à população que mantenha a calma. “Continuem a agir com calma e responsabilidade, como fizeram até agora e certifiquem-se de seguir as orientações. As IDF estão preparadas e prontas em todos os seus sistemas defensivos e ofensivos; nos preparamos para uma variedade de cenários com antecedência”, disse. IDF é a sigla, em inglês, para Israel Defence Forces, que significa Forças de Defesa de Israel.