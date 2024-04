Acampamento do MST é atacado por ruralistas no Espírito Santo

Acampamento do MST no Espírito Santo - (crédito: Divulgação/MST)

Um grupo de ruralistas atiraram bombas caseiras dentro de um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em uma fazenda no Espírito Santo.

O caso aconteceu na área rural do município de São Mateus, a 220 km da capital Vitória (ES). Os fazendeiros se uniram na quarta-feira (17/4), após a área ser ocupada pelo MST, como parte das ações do movimento Abril Vermelho.

A explosão foi ouvida na noite de quarta perto de onde estão acampadas 200 famílias sem-terra. O 3º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo informou que policiais isolaram a área e que uma equipe especializada em desativação de explosivos foi acionada.

De acordo com o MST o acampamento era monitorado pelo ruralistas que intimidavam famílias. " Motivados por políticos de direita, estiveram na entrada do Acampamento do MST para intimidar e instaurar o terror nas famílias trabalhadoras rurais que estão acampadas na Fazenda Coqueirinho", disseram em nota.

"Durante todos esses dias, drones pessoais sobrevoaram o acampamento, carros fazem ronda observando e filmando famílias e ainda a noite começaram a soltar rojões e bombas de fabricação caseira", acrescentaram.

Segundo o MST, o estrondo provocou dores nos ouvidos e na cabeça de quem estava próximo da detonação. Não houve feridos com gravidade.

O Esquadrão Anti Bombas foi acionado e policiais estão no local para recolher o artefato e fazer orientações de segurança as famílias Sem Terra. "Apontamos que mesmo com a presença da polícia, não intimidou para que não soltassem fogos, bombas e rojões para intimidar as famílias. Ressaltamos que somos contra todas as formas de violência e estamos lutando também pela integridade física das 200 famílias acampadas, no processo de luta pela terra e pela reforma agrária."

O Correio entrou em conato com o Ministério Público Federal (MPF) que foi acionado mas não obteve resposta.