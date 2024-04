Nova vacina contra a covid-19 estará disponível no Brasil em 15 dias

Com a chegada dos imunizantes, a expectativa é que as doses sejam distribuídas em um intervalo de 10 a 12 dias - (crédito: Agência Brasília )

O Ministério da Saúde adquiriu 12,5 milhões de doses da nova vacina da Moderna contra a covid-19, em contrato fechado com a farmacêutica na última sexta-feira (19/4). Segundo a pasta, a versão atualizada do imunizante estará disponível à população brasileira dentro dos próximos 15 dias.

O processo de aquisição dessas vacinas começou ainda em dezembro do ano passado. Nesta ocasião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, em caráter emergencial, a versão mais atualizada do imunizante.

Uma nota publicada pelo ministério afirma que essa é a primeira vez que empresas farmacêuticas disputam pelo fornecimento de vacinas contra a doença provocada pelo vírus Sars-Cov-2 no país. Antes disso, todas as aquisições eram realizadas em um ambiente sem concorrência. Com essa nova medida, o governo estimou uma economia de R$ 100 milhões.

A partir da chegada dos imunizantes ao país, o ministério espera que as doses sejam distribuídas aos estados em um intervalo de 10 a 12 dias. A pasta ainda informou que o processo de aquisição das vacinas “respeitou a análise de recursos e contrarrazões apresentados pelas empresas que participaram da licitação”.