Advogado mata vizinho em briga por cachorro no ES

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso na noite do sábado (20/4), em Vitória (ES), suspeito de matar o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos. Os dois eram vizinhos e teriam se desentendido por causa de um cachorro.

Segundo a investigação o motivo da briga foi um cachorro sem coleira. A briga aconteceu na rua Aníbal Vieira Rabaioli, no bairro Mata da Praia, próximo à casa da vítima, Manoel de Oliveira Pepino.

Ao g1, a esposa da vítima relatou que ele estava sentado com ela e o cachorro da família, na praça. O animal estava sem coleira e sem focinheira, por ser considerado dócil pelos seus tutores. Uma discussão começou quando os cachorros dos envolvidos se cheiraram, e o advogado disse que já tinha avisado sobre o animal estar solto.

A briga teria se acirrado e a vítima foi em casa buscar uma arma. Quando voltou, a troca de tiros aconteceu e o aposentado foi atingido. O suspeito alegou à Polícia Militar que o aposentado teria começado a disparar. Já a esposa de Manoel afirmou que foi o advogado quem atirou primeiro.

Um dos disparos acertou o cachorro da família, que está internado. Na manhã deste domingo (21), o advogado passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em preventiva.

O caso teve grande repercussão nas redes sociais e provocou comentários inclusive de autoridades. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fez uma publicação e criticou o acesso às armas. "A troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre as pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós”, frisou o governador.

O Correio entrou em contato com a PMES, mas até o momento não obteve resposta. A defesa de Luis Hormindo também não foi localizada. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.