Um empresário de 36 anos foi preso na sexta-feira (19/4) suspeito de instalar uma microcâmera escondida na tomada do banheiro de uma casa que ele alugava em Anápolis (GO). Ele é suspeito de registrar cenas de nudez de menores de idade, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O homem, Francismar Fernandes da Silva, teria gravado o banho de seus inquilinos, inclusive crianças e adolescentes. Depois que a família alugou a casa, Francismar fingiu que precisava tirar algum objeto do local e pediu para usar o banheiro. A investigação da Polícia Civil de Goiás acredita que foi neste momento que o suspeito instalou a câmera.

Em fevereiro, uma adolescente de 16 anos encontrou a câmera escondida depois de um comportamento do locador, que fugiu após ser flagrado no banheiro da casa. Ela desconfiou e inspecionou o ambiente, encontrando assim o aparelho.



A câmera transmitia em tempo real as imagens captadas no banheiro e também armazenava arquivos. Ela ficou instalada por cerca de duas semanas, período em que registrou o banho dos moradores da casa.

Ainda segundo a polícia, o homem tem uma empresa de energia solar, o que possibilitava o acesso a outras casas. Os policiais não descartam a possibilidade de existirem outras vítimas.

O Correio não conseguiu localizar a defesa de Francismar Fernandes da Silva. O espaço segue aberto para eventual manifestação.