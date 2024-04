Companhia aérea aciona PF após influencers brincarem sobre bomba em avião

Uma brincadeira entre dois influenciadores digitais que falaram sobre uma possível bomba em um avião gerou revolta nos passageiros de um voo da Latam, que sairia do Aeroporto de Guarulhos com destino em Maceió, na noite de quinta-feira (25/4). Devido a brincadeira inadequada, a Latam precisou acionar a Polícia Federal (PF) e o voo acabou cancelado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador Kel Ferreti, que tem quase 3 milhões de seguidores, negou que tenha sido armação para chamar a atenção, como especularam passageiros presentes e afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

De acordo com o influenciador, o colega e sócio Igor Campioni, teria dito a um comissário na entrada: "ele vai soltar uma bomba" e em seguida, após o comissário ter dito que não falasse sobre bomba nem brincando, Igor teria dito ao comissário que se tratava de uma "bomba de peido", relatando ainda que o comissário teria dado risada da situação.

Também em vídeo, Igor afirmou que foram os últimos a entrarem no avião e que tinham muitos conhecidos no voo, parceiros, seguidores. “Aí o Kel entrou e foi correndo para o banheiro; aí eu disse: 'moça, tira esse cara do avião que ele tá podre, ele vai soltar uma bomba de peido.' Isso falei baixo, que nem o Kel ouviu. Alguns amigos meus, pessoas do lado que escutaram; algumas deram risadas”, explicou Igor.

Em seguida, ele diz que o comissário veio até ele e disse que "não poderia falar a palavra bomba". "Mas falei, é bomba de peido, não bomba que você está imaginando, o cara está podre."

Em nota ao Correio, a Latam informou que solicitou apoio da Polícia Federal para desembarcar dois passageiros do voo LA3198 (São Paulo/Guarulhos-Maceió) na quinta-feira (25/4) após um passageiro informar que estava carregando artefato explosivo a bordo.

“Como estabelece o procedimento para estes casos, a aeronave e as bagagens foram inspecionadas por policiais e o voo precisou ser cancelado por exceder o limite de jornada da tripulação. A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária e os passageiros serão reacomodados em voos da companhia desta sexta-feira (26/4)", disse a instituição de transporte aéreo.

A empresa finalizou a nota lamentando o transtorno causado aos outros passageiros. "A LATAM lamenta os transtornos aos passageiros e reforça seu compromisso inegociável com a segurança de suas operações”, disse a instituição de transporte aéreo", finalizou.