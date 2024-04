Homem morre ao sofrer mal súbito e cair em vidraça de loja

Um jovem de 25 anos morreu após sentir um mal súbito e cair sobre a vidraça de uma loja, na Avenida Barão do Rio Branco, a principal de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (30/4).

Segundo uma testemunha, que estava trabalhando, ele ouviu um barulho na vitrine da loja. Quando chegou ao local, Kaique de Oliveira Machado estava caído, com um corte no pescoço. A suspeita é que na queda, parte da vitrine tenha se quebrado e um caco de vidro cortou o pescoço da vítima.

Kaique foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora. No entanto, mesmo com os primeiros socorros, acabou morrendo.

Empresa presta homenagem

Ainda na noite de segunda, a cafeteria em que Kaique trabalhava postou uma homenagem nas redes sociais.

“Você sonhou por muitos anos ao nosso lado, e tinha planos incríveis de ensinar café para todas as lojas. Nosso eterno treinador e Barista! Campeão de Latte art, apaixonado pelo que fazia (e fazia com maestria). Você conquistou e abraçou muitos clientes e amigos. Descanse em paz, meu querido! Obrigada por ter passado pela nossa vida. Foi um orgulho te conhecer e ter você no nosso time!”, escreveu a empresa.