Van atropela sete ciclistas em acostamento da BR-040

O que era para ser uma atividade saudável, em um momento de lazer, se transformou em sofrimento para uma equipe de 15 ciclistas, denominada Escolinha Team Pro, que, na manhã de terça-feira (30/4), saiu para um passeio em Paraopeba, na região central de Minas Gerais. Quando o grupo percorria a BR-040, no Km 428, sete de seus integrantes foram atropelados por uma van que invadiu o acostamento. Duas vítimas sofreram ferimentos graves e tiveram de ser levadas em helicópteros da Polícia Rodoviária Federal para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Outros feridos foram atendidos em hospitais de Paraopeba e Sete Lagoas, na mesma região.

No momento em que entidades e órgãos ligados ao trânsito se mobilizam pela prevenção de acidentes na campanha Maio Amarelo, que começa hoje, Dia do Trabalhador, em todo país, o atropelamento coletivo na BR-040 evidencia uma vez mais a exposição dos adeptos dos pedais ao perigo em rodovias e outros corredores de tráfego. Nos últimos anos, aumentou o número de desastres com ciclistas e, nas estradas, os riscos são ainda maiores.

No acidente de ontem em Paraopeba, isso ficou mais uma vez comprovado: a van que invadiu o acostamento e atropelou os ciclistas seguia no sentido Belo Horizonte-Brasília, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mesma direção do grupo do passeio de bike, que estava dividido em dois pelotões, somando 15 pessoas.

Os dois feridos graves no acidente deram entrada no Hospital João XXIII com traumatismo cranioencefálico, um deles com trauma pulmonar. Uma das vítimas internadas em estado grave em Belo Horizonte é Júlio Ferreira, atleta profissional que gostava de se reunir com o grupo. Ele entrou no bloco cirúrgico do hospital às 11h. Outra vítima em estado grave conduzida de helicóptero ao HPS foi Thauan Maciel, que precisou ser reanimado pelos médicos.

O local do acidente tem pistas duplicadas, com acostamento e canteiro dividindo as mãos opostas, próximo ao trevo de acesso a Curvelo — que era o destino dos ciclistas. Segundo informações preliminares, os 15 componentes do grupo costumam pedalar no município com destinos diversos. Alguns têm costume de sair de madrugada, por volta das 4h, e voltam ainda de manhã para trabalhar. O roteiro de ontem era de Paraopeba ao chamado "Trevão", um trajeto de rotina interrompido pelo desastre, por volta das 6h20min. O motorista da van relatou aos policiais que atenderam a ocorrência ter invadido o acostamento depois de ser fechado pelo condutor de um caminhão.

No início de abril, um acidente semelhante deixou cinco ciclistas feridos, no SIA. Eles foram atropelados no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) por um carro em alta velocidade. O motorista, Allan das Chagas Araújo, de 32 anos, admitiu ter bebido antes de dirigir e foi detido no local do acidente. A Justiça decretou a prisão preventiva dele, sem prazo para ser libertado.