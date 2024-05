Com risco de inundação, aeroporto de Porto Alegre é fechado e voos cancelados

As três principais companhias aéreas nacionais, Latam, Gol e Azul, cancelaram voos no aeroporto de Porto Alegre - (crédito: AFP)

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acaba de ser fechado pela ameaça do terminal ser invadido pelas águas da enchente que castiga a capital gaúcha. O fechamento do aeroporto durará por ao menos 24 horas. As três principais companhias aéreas nacionais, Latam, Gol e Azul, já cancelaram voos com destino ou origem na cidade, algumas até o próximo domingo.

A empresa Fraport Brasil, concessionária do terminal, informou, em nota, que devido ao elevado volume das chuvas nos últimos dias, as operações de pouso e decolagem foram suspensas no aeroporto de Porto Alegre por tempo indeterminado para garantir a segurança dos funcionários e passageiros.

Pesou na decisão de fechar o aeroporto a possibilidade de rompimento de um dique em um córrego perto ao terminal que, junto com o avanço das águas do Lago Guaíba, podem acabar alagando a pista e o pátio do terminal.

Antes da decisão da concessionária em suspender as operações, as próprias companhias aéreas estavam cancelando diversos voos para a cidade. As companhias aéreas informam que todas as alterações de passagens para, ou com destino a cidade, que tenham a data de viagem até o próximo domingo (5/5), podem ser remarcadas sem qualquer custo ou convertidas em créditos para utilização em viagens futuras.