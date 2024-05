FAB inicia campanha para arrecadar itens para vítimas de enchentes no RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou uma campanha de coleta de itens para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao menos 57 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas no estado por conta das enxurradas.

Podem ser doados colchonetes, roupas, água potável e alimentos não perecíveis. A FAB realizará a distribuição dos itens junto ao Comando Conjunto Ativado para a Operação Taquari II.

Pontos de coleta

Base Aérea de Brasília

Endereço: Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília

Horário: 8h às 18h

Base Aérea de São Paulo

Endereço: Portão G1 - Av. Monteiro Lobato, 6365 - Guarulhos - SP ou Portão G3 (Acesso pelo Aeroporto)

Horário: 8h às 18h

Base Aérea do Galeão

Endereço: Estrada do Galeão S/N

Horário: 8h às 18h