Serviço de telefonia móvel ainda está indisponível em cinco municípios do RS

A força-tarefa organizada pelo Ministério das Comunicações para dar respostas à emergência climática no Rio Grande do Sul anunciou, na noite desta terça-feira (7/5), que conseguiu restabelecer o serviço de comunicação móvel celular em quase todo o estado do Sul. Nas contas do governo, apenas cinco municípios gaúchos continuam sem comunicação.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fez um balanço com os integrantes da força-tarefa, representantes das operadoras de telefonia e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), onde identificou as medidas para recuperar o serviço nas últimas localidades sem cobertura, e apresentou o resultado das primeiras iniciativas.

“O resultado mostra como é importante a união de todos, mas ainda temos muito para fazer pela população do Rio Grande do Sul. A comunicação é essencial neste momento para que as pessoas saibam os locais de risco, onde procurar ajuda, alojamentos, alimentação e dar notícias para seus entes queridos”, disse Juscelino.

Como a águas atingindo muitos equipamentos das operadoras, uma das estratégias para minimizar os impactos e retomar as comunicações foi abrir, sem custo, as três redes para o roaming entre os clientes. Com o serviço, as redes das três grandes operadoras (Tim, Vivo e Claro) ficam compartilhadas. Dessa forma o cliente de uma determinada empresa, pode seguir utilizando o serviço de comunicação pela infraestrutura de qualquer uma das outras companhias. A medida possibilitou recuperar a comunicação para todos os clientes do serviço móvel mesmo em cidades que perderam a conexão de até duas das três redes.

O compartilhamento do sinal facilitou a comunicação inclusive de voluntários que atuam no resgate das vítimas, mas para utilizar essa ferramenta, os clientes devem ter a função de roaming e a seleção automática de rede atividade no celular, para assim se conectar a qualquer rede disponível na região.

Segundo o Ministério, a medida garantiu que em ao menos 228 municípios os serviços de telecomunicações retornassem para todos os clientes. Segundo a Anatel, em 264 cidades do estado gaúcho, os sistemas de telecomunicações já estão funcionando sem problemas.

As empresas também adotaram outras medidas para colaborar com o estado durante a emergência, a Vivo e a Tim disponibilizaram um pacote 10GB de internet para todos os clientes da região. Já a Claro oferece 5GB para os clientes do pré-pago das cidades afetadas pelas águas. As operadoras também informaram que os clientes de planos pós-pagos inadimplentes não devem ter, por enquanto, o serviço bloqueado.

Além das ações para garantir a comunicação via celular, foram enviadas para o estado 34 antenas para conexão com a internet via satélite da Telebras. Os equipamentos foram destinados ao uso no apoio das equipes de resgate, nos centros de Comando de Crise, em hospitais de campanha e em abrigos nas regiões atingidas pelas enchentes.