PF e PM do Paraná apreendem embarcação com 165 kg de maconha

Policiais federais e militares apreenderam, na noite de terça-feira (7/5), um barco com 165 kg de maconha no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. A embarcação vinha do Paraguai.

Durante o patrulhamento na região de fronteira, a equipe de policiais federais e do Bope identificaram uma embarcação a motor saindo do lado paraguaio, em direção às margens brasileiras, atravessando o rio Paraná.

Ao se aproximar para a abordagem, o piloto fugiu, abandonando logo em seguida o barco próximo à aduana da Ponte Internacional da Amizade.

A droga e o barco foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a formalização da apreensão.