Drone da FAB que atuava nas buscas por vítimas cai no Rio Grande do Sul

Drone RQ-900 estava sendo utilizado para localizar vítimas no Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação/FAB)

Uma aeronave não tripulada da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu durante as buscas por pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da corporação, o equipamento atingiu o solo em uma região desabitada.

O drone estava sendo usado para localizar pessoas que estão ilhadas, principalmente em cima dos telhados das casas. Em 24 horas de operação, chegou a localizar 36 pessoas, que foram resgatadas.

"Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (7/5)", informou a Força Aérea, em nota.

A entidade disse ainda que uma investigação sobre o caso será aberta. "A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica", completa o texto.

O drone, modelo Elbit Hermes 900 (RQ-900), tem capacidade de voar a 9 mil metrôs de altura e uma autonomia de voo de 36 horas.