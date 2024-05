Leite visita abrigo em Porto Alegre após denúncias de estupros nos locais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi ao abrigo Vida Centro Humanístico, em Porto Alegre, durante a tarde desta sexta-feira (10/5). A visita ocorre após seis pessoas serem presas suspeitas de cometerem abusos sexuais contra mulheres em um dos locais que está recebendo as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana.

"Tem muito esforço de muita gente aqui, mas, naturalmente, estamos vendo que tem que melhorar muito ainda. Por isso que eu estou visitando para ver as necessidades cobradas da nossa equipe e dar os instrumentos para que a gente possa trazer os abrigos para uma condição de dignidade, especialmente, considerando que as pessoas vão ter que ficar ainda por muitos dias. Veremos como a gente melhora divisórias, dá um pouco de privacidade, colchões, cobertores que vão chegar aqui, o fluxo também do atendimento junto com a Prefeitura, porque tem uma gestão compartilhada aqui", explicou o governador.

Leite ainda ressaltou que a segurança foi reforçada, com a previsão de mais policiais militares contratados para atuar durante esse período crítico do estado. "Policiais com até dez anos na reserva podem se inscrever e vão entrar em operação, especialmente, nos abrigos. Nosso foco é garantir segurança para as famílias. Já foram vítimas de uma tragédia, de um desastre, não podem ser vítimas da desassistência e da insegurança", afirmou.

"Quem praticar crimes vai pagar o preço pelos crimes que estiverem praticando nessas condições", declarou o governador. Ele ainda disse que deve melhorar o cadastramento de assistência social para obter todos os dados. "A gente precisa ter os dados todos para ver o perfil da população que está aqui atendida, para poder definir a política pública para cada um deles, para quem é da extrema pobreza e da pobreza, para quem é baixa renda", acrescentou.

O governador ainda reforçou alerta para o Sul do estado, que está recebendo o volume de água do Guaíba. A chuva deve prejudicar ainda mais locais que já foram afetados. "Estamos monitorando e acompanhando com equipes locais também para eventuais necessidades de resgate, mas é muito importante manter esse alerta tanto para a região Sul, quanto também para a região Metropolitana e para a região dos Vales, uma vez que está chovendo, e vai chover bastante ainda ao longo do final de semana, o que pode trazer os nossos rios e o Guaíba ainda para ter um repick de aumento do nível", alertou.