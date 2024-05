Anvisa autoriza comércio de álcool 70% por conta das enchentes no RS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, de forma temporária, a venda e doação do álcool etílico líquido 70%. A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 865/2024, que deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (10/5) visa facilitar o acesso de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul ao produto, que é eficaz contra proliferação de microrganismos.

De acordo com a reguladora, a medida é essencial neste momento, visto que algumas das vítimas "podem não ter acesso a métodos adequados de limpeza, higienização de objetos, antissepsia das mãos e outras ações fundamentais para evitar doenças relacionadas a situações de enchentes". A decisão é válida até 31 de agosto. A comercialização fica permitida até 90 dias após o fim do prazo.

Em abril, a Anvisa proibiu a venda do álcool 70% na forma líquida. A justificativa é de que o produto, que teve venda autorizada durante a pandemia de covid-19, é altamente inflamável e pode aumentar o risco de acidentes domésticos. A comercialização do álcool em gel 70% ainda é permitida.